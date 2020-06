Kom kijken in het eerste tiny house in Harderwijk

Sportscho­len in de regio wachten spelregels af

1 juni Zumba in het weiland, yoga bij de vijver en fitpump op het parkeerterrein. Het kan allemaal en het is best leuk. Maar er zijn duizenden sporters die naar binnen willen voor de fitness, weten de sportschoolhouders in de regio. In plaats van 1 september kan dat nu per 1 juli. ,,Dat is fijn, maar als branche zijn we wel de lul.’’