Komst arbeidsmigrantenhotel naar Harderwijk/Ermelo lijkt een uitgemaakte zaak

Dolfinari­um wuift kritiek op verhuizing walrussen naar China weg: ‘Park voldoet aan strenge regels’

9 mei Aan het einde van 2021 verhuizen twee van de vier walrussen van het Dolfinarium in Harderwijk naar China, waar ze terechtkomen in het in aanbouw zijnde Hainan Ocean Paradise in China. De kritiek hierop vindt parkmanager Alex Tiebot niet terecht. ,,Het is een nieuw, modern park dat aan alle voorwaarden voldoet.’’