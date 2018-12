Komt er weer een zomerkermis in Harderwijk?

video Het stinkt in Harderwijk en dit is de oorzaak

15:14 Inwoners van Harderwijk kunnen beter de ramen en deuren gesloten houden, er hangt namelijk een enorm stanklucht. Bij de bio-energiecentrale in Harderwijk is vanmiddag een lekkage in een vergistingstank ontstaan. Er is sprake van ‘een behoorlijke uitstroom van dierlijk mest’, laat de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland weten. Naar verwachting stroomt er 2000 kuub de tank uit. De stank is niet gevaarlijk.