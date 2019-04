Koninklijke waardering voor inzet van bewogen mensen in de regio

In de regio zijn tientallen mensen vanmorgen veelal tot hun eigen verrassing Koninklijk onderscheiden. Ze werden naar de gemeentehuizen gelokt met afspraken of omdat hen was gezegd dat een bekende een lintje zou krijgen. Ze waren hetzelf. Onder hen ook echtparen.

Bekende Harderwijkers zijn ze misschien niet, maar duizenden Harderwijkers kennen hen juist wel. Vooral mensen die wel eens in het ziekenhuis St Jansdal komen, zijn een van hen of allebei vast een keer tegen het lijf gelopen en hebben mogelijk met hen gesproken.

Anton de Craen (70) en Pea de Craen-Epe (71) waren en zijn al vele jaren wekelijks en soms nog vaker actief als vrijwilliger in het ziekenhuis. Vrijdag werden ze beiden onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij was er wel van op de hoogte dat hij een lintje zou krijgen, over haar onderscheiding wist hij niets. En voor beiden was het een volslagen verrassing toen burgemeester Harm-Jan van Schaik hen om de beurt naar voren vroeg tijdens de bijeenkomst in het stadhuis.

Buurvrouw

Van Schaik memomeerde de manier waarop zij twintig jaar als mantelzorg dagelijks naar haar oudere buurvrouw ging. ,,U bracht maaltijden, verzorgde haar bij ziekte, u deed de was en bracht boodschappen.’’

En hij staat altijd voor de medemens klaar, vertelde de burgemeester, zowel bij de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Harderwijk (de Groen van Prinsterer mavo) als in de Stichting Vrienden van (verpleeghuis) Sonnevanck.

Beiden waren en zijn vooral te vinden in St Jansdal. Pea de Craene is er al sinds de opening in 1987 vrijwilliger. Anton de Craene zette zich als ouderling ruim 25 jaar in voor de kerkdiensten in het ziekenhuis en ook nu nog is hij daar behulpzaam.

,,Het is zo mooi om te doen voor de patiënten’’, zeggen ze. Ze vinden het bovendien een ‘geweldig’ ziekenhuis. Al die aandacht van vandaag hoeft voor hen niet zo. ,,Wij vinden het gewoon belangrijk dat mensen omzien naar elkaar.’’

Ruud van Eijle hielp pasgeboren ChristenUnie op gang

Volledig scherm Ruud van Eijle was raadslid en wethouder voor de ChristenUnie in Ermelo, (inter)nationaal was hij actief in christelijke hulporganisaties als World Vision. © eigen foto

Politiek en hulpverlening op christelijke grondslag. Die twee zaken lopen als een rode draad door de carrière van kersverse Ridder in de Orde van Oranje Nassau Ruud van Eijle (64) uit Ermelo.

Op het gebied van de hulpverlening werkt Van Eijle voor grote organisaties. Dorcas om er maar eens eentje te noemen, waar hij vijf jaar lang directeur was. Daarvoor had hij al zijn sporen verdiend bij stichting De Akker is de Wereld, dat tegenwoordig Open Doors heet. Deze in Ermelo gevestigde organisatie zet zich in voor vervolgde christenen in de hele wereld. Zijn laatste directiefunctie was bij de evangelische organisatie World Vision Nederland waar hij zich stortte op fondsenwerving. Dat werk moest hij in 2018 na een ongeval tijdens een dienstreis opgeven.

Voor de ChristenUnie was Van Eijle twee periodes (1998-2002 en 2010-2017) raadslid in Ermelo en van 2002 tot 2005 was was hij wethouder. Landelijk gezien speelde hij ook een rol. Ten tijde van de fusie tussen RPF en GPV tot ChristenUnie was hij twee jaar lang directeur van het partijbureau, waar hij belangrijke input leverde voor internationaal en Europees beleid. Tegenwoordig is Van Eijle bestuurslid van de Stichting Schapedrift in Ermelo.

De Koninklijke onderscheidingen in de regio

ERMELO

Lid in de orde van Oranje Nassau

Jowan Heres (60) uit Ermelo is voorzitter van de SGP in Ermelo en is al decennia nauw betrokken bij de Gereformeerde Gemeente en basisschool Augustinus. Bij SchuldHulpMaatje, een stichting die mensen met financiële problemen helpt, is hij penningmeester.

Bertus van Santen (85) uit Ermelo keurde jarenlang als KNVB-consul de velden bij de plaatselijke voetbalclubs. Bij DVS’33 ligt zijn hart, net als bij de Oude Kerk en de PCOB. Voor die club zet hij jaarlijks een fietstocht uit. Voor de boeldag van de kerk leverde hij altijd houten poppenhuizen en boerderijen.

Evert Renden uit Ermelo is eigenaar van een administratiekantoor. Voor voetbalclub FC Horst bekleedde in 32 jaar tijd zo’n beetje alle functies, waaronder het voorzitterschap. Ook organiseert hij muziek-quizzen in zijn dorp en collecteert hij voor het longfonds.

Henk Bakker (66) uit Horst toont veel inzet voor zijn dorp. De architect is betrokken bij de basisschool, mede-organisator van het jaarlijkse oogstfeest en was grondlegger van de huidige Buurtvereniging Horst & Telgt. Vanaf 2004 was hij bestuurslid bij de Vereniging Ons Huis dat het buurthuis beheert.

Martin de Zwaan (56) uit Ermelo was 35 jaar lid van de vrijwillige brandweer in zijn woonplaats. Hij was was bevelvoerder en aanspreekpunt van het bedrijfsopvangteam.

HARDERWIJK

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Henk van der Meijden (68) speelde een cruciale rol bij de totstandkoming van de Veteranenwet in 2012 en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het realiseren van de Ereschuldregeling. Ook is hij medeoprichter en president van de Lions Club Harderwijk – Irminloo.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Fons Scholte (78) was vele jaren EHBO-instructeur en was penningmeester en interim voorzitter van de afdeling Harderwijk van de Katholieke Bond van Ouderen. Verder is Scholte gids bij de Harderwijker molen en is hij actief in de Geloofsgemeenschap van de Heilige Catharina.

Thico van Noort (79) is vrijwilliger bij Humanitas Noord Veluwe in de werkgroep Steun bij Rouw en verlies. Ze biedt onder meer individuele begeleiding en organiseert en coördineert wandelgroepen. Als mantelzorger zet ze zich in voor een blinde mevrouw.

Jan Dur (75) is vrijwilliger bij de Stichting Norbertijnen van Priorij De Essenburgh in Hierden en bij de Geloofsgemeenschap van de Heilige Catharina. Dus is verder zanger bij het Caeciliakoor van de Catharinakerk, lid van de technische dienst en acoliet van de R.K. geloofsgemeenschap Heilige Catharina en vrijwilliger bij de Stichting ZorgDat.

Kees Bekkering (70) was bestuurslid van atletiekvereniging Athlos. Gedurende 25 jaar was hij bestuurslid, penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter van Stichting Multifunctioneel Centrum De Roef.

Henk Leeuwis (72) is gedurende 45 jaar betrokken bij diverse sportverenigingen, ondernemings- en medezeggenschapsraden, RABO bank Noord Veluwe, de politiek en de gezondheidszorg. Hij was onder andere medeoprichter van tennisvereniging de Rumels in Hierden en is voorzitter van de bouwcommissie van de Harderwieker Bieleggers ‘84. Leeuwis was/is verder raadslid en bestuurslid van Gemeentebelang en voorzitter van de patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal.

Chris Herzog (67) is sinds 1991 medeoprichter, bestuurder en vrijwilliger van natuur- en milieucentrum De Hortus en bedenker en uitvoerder van de Natuurtuin. Verder is hij sinds 1982 actief bij de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en hij was vrijwilliger bij de Stichting Showband Doe maar in Ermelo en penningmeester van Crescendo.

Judith Overeem (53) was vrijwilliger bij scoutinggroep Ragay Redoz en van 1996 tot 2016 was ze secretarieel ondersteuner bij de Harderwijker Botterstichting en Stichting Visserijdagen Harderwijk. Verder is ze bijna twintig jaar mantelzorger voor haar ouders en nu nog haar moeder.

NIJKERK

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ad Rebel (73) heeft veel betekend voor de judo en jiu-jitsu sport in Nederland. Hij heeft een eigen sportschool, was docent bij de lerarenopleiding, jurylid bij judowedstrijden en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jiu-Jitsu en Judoleraren.

Bert Veldhuizen (65) deed als melkveehouder veel voor de agrarische sector. Hij was voorzitter van onder meer de regionale LTO-afdeling en de Vereniging Veehouderijbelangen West-Veluwe. Verder is hij raadslid voor het CDA in Nijkerk ouderling in de Gereformeerde Kerk

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Leendert de Boer (77) is een echt natuurmens. Hij schreef twee boeken over de natuur in zijn regio en verzorgt lezingen en excursies bij de IVN-Nijkerk. Ook de inspiratie voor zijn kunstwerken haalt hij uit de natuur.

Jan Hindrik (74) en Gea (73) van Dijk-Groot krijgen allebei een lintje voor hun gezamenlijke inzet voor de EHBO-vereniging. Zij was 16 jaar secretaris en aanspreekpunt, hij hield zich bezig met de leveranciers en was verantwoordelijk voor het materiaal.

Marjan Eeltink-De Leeuw (60) was twaalf jaar lang vrijwillige begeleidster van bewoners van Dagcentrum De Binnentuin. Sinds 2010 is ze gastvrouw bij de Unie Van Vrijwilligers. Tot 2012 was ze nauw betrokken bij een peuterspeelzaal en basisschool in Nijkerk.

Wilhelmus Smink (72) coördineerde meer dan drie decennia de collecte van het Diabetes fonds. Hij is penningmeester van een stichting die twee keer per jaar een gratis Bachconcert verzorgt en voorzitter van de plaatselijke bridgeclub.

Cor Molenaar (73) is mede-oprichter van de hervormde wijkgemeente De Fontein, waar hij ook diverse (bestuurs)functies bekleedde waaronder ouderling en penningmeester. Politiek actief was hij in de jaren 80 en 90, voor de RPF (voorloper ChristenUnie)

Henk (66) en Emmy (64) Rakhorst-Baatje zijn allebei vrijwilliger bij Stichting Hoepel dat goederen inzamelt voor Oostbloklanden en doen verschillende zaken voor de hervormde gemeente. Zij was daarnaast lange tijd ook lid van de ouderraad van de Maranathaschool en hij doet sinds 2016 ritjes als chauffeur bij de Unie van Vrijwilligers.

PUTTEN

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mars van de Meer (69) is een zorgverlener pur sang. Voor zijn taak als mantelzorger voor zijn vrouw, die lijdt aan Alzheimer, leverde hij graag werkuren in. Buiten de deur is hij actief bij ‘s Heerenloo en woon- en zorgcentrum Elim. Bij het Truckfestijn en bij activiteiten van motorcrossclub Volgas in Ermelo is hij de vast EHBO’er.

Gerrit Grevengoed (64) is bestuurslid van de Stichting Oktober 44 en levert al sinds 1978 hand- en spandiensten voor mensen die het moeilijk hebben. Hij geeft advies en begeleidt mensen in loopbaan en bij ontslag. Het verspreiden van bijbels bij The Gideons vindt hij ook belangrijk en hij is bestuurslid bij de Putten Power Run.

Titia Meindertsma-Falkena (75) is de spin in het web van de Hervormde Vrouwen Dienst van de Andreaskerk. Ze coördineert, stuurt aan en plant en zorgt ook nog eens voor zelfgebakken cake bij de vergaderingen. En dan heeft ze ook nog tijd om te knutselen en breien met cliënten van ‘s Heerenloo.