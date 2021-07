Koopzondag Harderwijk blijft moeizaam verhaal: ‘Zonde dat veel winkels dichtblijven’

Rein Noordzij is een veteraan in de Harderwijkse binnenstad. De eigenaar van Suits and More is al meer dan veertig jaar actief in het winkelgebied van de havenstad. ,,We komen van ver’’, zegt hij. ,,Toen ik hier voor het eerste kwam reden er nog bussen door de Donkerstraat. Ik kan mij nog herinneren dat ik op de vingers werd getikt omdat ik mijn auto waste op zondag. Dat was niet de bedoeling in Harderwijk.’’