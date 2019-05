Koos Alberts brengt postuum een nieuwe single uit

‘Een Amsterdammer’ werd geschreven door René Karst, als ode aan de stad waar Alberts in 1947 geboren werd. In de bijbehorende clip is de volkszanger te zien op enkele van zijn favoriete plekjes in Mokum. De door een ernstig auto-ongeluk invalide geraakte Alberts maakt op de beelden een rondvaart over de Amsterdamse grachten. De video eindigt - hoe kan het ook anders - bij het monument van een andere koning van de smartlap, Johnny Jordaan.

Koos & Joke

Krommenhoek, dochter van Alberts: ,,Het nummer is drie jaar geleden geschreven door René Karst en heeft al die tijd op de plank gelegen door verschillende omstandigheden. Het was een grote wens van mijn vader om het alsnog te laten uitbrengen en aan die wens geven wij als familie gehoor door het vandaag, vrijdag 17 mei, te lanceren. Mijn moeder legt op de facebookpagina Koos & Joke uit hoe ‘Een Amsterdammer’ tot stand is gekomen.’’

Tekst loopt door onder het Facebookbericht van Joke Alberts

Boek

De nieuwe Facebookpagina is door de familie in het leven geroepen als vervanger van de oude, persoonlijke Facebookpagina van Koos Alberts. ,,Mijn vader blijft onverminderd populair, vandaar. Zijn persoonlijke pagina konden wij door bepaalde instellingen helaas niet meer beheren nadat Facebook de pagina in een ‘in memoriam status’ heeft gezet na zijn overlijden. We konden nog wel zien dat er onder het overlijdensbericht op die pagina 26 duizend reacties stonden.’’

‘Een Amsterdammer’ is te downloaden via iTunes of Spotify. Naast de lancering van het nummer, is Krommenhoek overigens druk met het schrijven van het boek ‘De kracht van liefde’ over het leven van haar ouders. ,,Dat staat los van de lancering van het nummer. Ik verwacht dat het boek in september wordt uitgebracht.’’