Koos van Shownieuws speelde vroeger al ‘Songfestivalletje’ in Harderwijk: ‘Nu graag in het echt!’

Koos van Plateringen volgde winnaar Duncan Laurence op de voet bij het Songfestival in Tel Aviv. Voor de in Harderwijk opgegroeide Shownieuws-presentator (45) kwam daarmee ook een droom uit. Graag zou hij volgend jaar het Songfestival voor een wereldpubliek willen presenteren. Dan het liefst wel Amsterdam en niet in Zwolle.

Hoe was het om dit jaar voor het elfde jaar op rij het Songfestival voor Shownieuws (SBS6) van dichtbij te volgen?

,,Mooi was dat we nu vanaf het begin echt kanshebber voor de overwinning waren, das was niet eerder wanneer ik meeging. Daardoor was elke dag de urgentie om nieuws te brengen. De liefde voor het Songfestival en werk kwamen voor mij samen. Ik ben Songfestivalfan, ben aan het werk en voel mij na al die jaren ook verbonden met de Nederlandse delegatie. Allerlei gevoelens gingen er door mij heen.”

Is voor jou zaterdagavond ook een droom uitgekomen?

,,Ja, ik was na de uitslag wel ontroerd. Coach Ilse de Lange gaf aan dat ze niet precies wist was ze voelde, dat gevoel herken ik wel een beetje. Ik zat in de greenroom dichtbij Duncan en de Nederlandse delegatie. Een Nederlandse zege heb ik nog nooit bewust meegemaakt. In Tel Aviv zette ik wel een knop om, om toch professioneel te blijven. Pas later realiseerde ik mij wat er is gebeurd.”

Waar komt die liefde voor het Songfestival vandaan?

,,Ik ben altijd al groot fan van het Songfestival geweest. Ik keek altijd al en speelde vroeger Songfestivalletje thuis. Dan ging ik het met mijn buurtmeisje in het park in Harderwijk presenteren. Ik ben in Harderwijk geboren en opgegroeid en woonde vanaf mijn achttiende korte tijd in Hierden. Mijn familie woont daar nog. Ik heb voor mijn studie op kamers in Zwolle gewoond en woon nu in Breukelen.”

Vroeger heb je dus al wat ‘ervaring’ opgedaan als presentator van het ‘Songfestival’. Ga je volgend jaar in Nederland het echte Songfestival presenteren?

,,Dat zou fantastisch zijn. Ik zou zeker ja zeggen, maar ik denk dat elke presentator in Nederland dat zou doen. Avrotros is de organiserende omroep en ik weet niet of ze aan mij zullen denken. Ik werk nu voor SBS6. Het is ook de vraag welk type ze willen. Gaat het meer om inhoud of moeten de presentatoren bijvoorbeeld ook kunnen zingen? Mij lijkt het leuk om in de greenroom te staan en gesprekken te voeren met de deelnemers. De organisatie gaat eerst kijken in welke stad het is en welke locatie geschikt is. Als laatste wordt pas besloten wie het gaat presenteren.”

Is Zwolle een geschikte plaats om het Songfestival te houden?

,,Ik heb een voorkeur voor Amsterdam en wil echt pleiten om het daar te houden. De naam van die stad bekt het beste. Ik heb alle respect voor Zwolle, ik heb er zelf gewoond, maar voor miljoenen mensen klinkt ‘Welcome to Zwolle’ minder dan ‘Welcome to Amsterdam’. Veel mensen in het buitenland noemen Amsterdam meteen als plaats waar het songfestival moet zijn. Mooi is dat ik nu ook het Songfestival in Nederland kan meemaken, ik denk dat we komend jaar wel elke week nieuws hierover kunnen brengen.”