Krijgt Harderwijk toch de Joopzondag?

Zwolse patiënt juicht om aangifte tegen ta­baks­in­du­strie: 'Ongelofelijk moedig'

1 februari Is dit nog maar het begin of blijft een domino-effect uit? Dat is de vraag na de aangifte van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis tegen vier grote tabaksproducenten. Voor longkankerpatiënt Anne Marie van Veen uit Zwolle, vooraan in de strijd tegen de tabaksindustrie, geeft de ontwikkeling in ieder geval hoop. ,,Dit is de kers op de taart.''