Krijgt Harderwijk weer een Holland-Veluwelijn?

Het aantal mensen dat ooit heeft meegevaren op de Holland-Veluwelijn (tussen 1927 en 1951) wordt steeds kleiner, maar het bestaan van deze lijndienst zit gebeiteld in het collectieve geheugen van de meeste Veluwenaren. Dat komt omdat het schip van de Holland Veluwelijn, de Kasteel Staverden, nog jarenlang in Harderwijk aan de kade heeft gelegen als partyboot.

Binnen nu en vijf jaar wil rederij Veluvia de bootdienst herstarten. Als aanloop naar de nieuwe bootdienst is Veluvia gestart met een toeristische pendelboot Harderwijk - Spakenburg, die deze zomer twee dagen per week passagiers vervoert van en naar Spakenburg. Op woensdag en zaterdag vaart de rondvaartboot naar Spakenburg, op dinsdag en donderdag organiseert Veluvia vergelijkbare boottochten naar Elburg.

Quote Binnen vijf jaar denk ik dat het lukt een Harderwijk -Amsterdam­lijn op te zetten’’ Pascal Kroon, rederij Veluvia Harderwijk

Cruise

,,We willen de oude traditie van de Holland-Veluwelijn nieuw leven in blazen,’’ zegt pr-dame Pascal Kroon van Veluvia. ,,De Holland-Veluwelijn haalde vroeger veel toeristen naar Harderwijk. We gaan eerst kijken hoe de Harderwijk-Spakenburglijn draait en of er belangstelling voor is. Spakenburg ligt halverwege de route naar Amsterdam.’’

Twee zomers denkt Veluvia nodig te hebben om de Harderwijk-Spakenburglijn voldoende bekendheid te geven en uit te groeien tot een rendabele toeristische attractie. Daarna begint de reder met de voorbereidingen voor de bootdienst naar Amsterdam. ,,We denken aan cruise-arrangementen, al dan niet met een hotelovernachting en diner. Binnen vijf jaar denk ik dat het lukt,’’ belooft Kroon.

Achie

Voor het transport heeft Veluvia booteigenaren Henny en Willie Dukker uit Zeewolde ingehuurd, met hun schip ‘Achie’. Het is een rondvaartboot uit 1913. Het echtpaar Dukker werkt al veertig jaar in de scheepvaart, tot enkele jaren geleden als uitbater van de fietsveerpont tussen Zeewolde en Strand Horst.

In Harderwijk verwelkomt Dukker deze woensdag vier passagiers. Het is een magere opkomst. ,,Vandaag is het te warm, denk ik,’’ verzucht de schipper (72). Maar gelukkig zijn er meer opstappunten dan alleen Harderwijk. In Zeewolde schepen zes passagiers in, waarna de boot doorvaart naar Strand Horst. Hier stappen 27 opvarenden op. Bij recreatiepark RCN in Zeewolde is de volgende stop, waar 12 passagiers staan te wachten. Het laatste opstappunt is Strand Nulde, waar alleen een moeder met kind aanmonsteren. ,,Toch meer dan 40 passagiers,’’ concludeert een tevreden schipper, terwijl zijn personeel drankjes en taart uitserveren. ,,Willen jullie matroos worden?’’ vraagt schippervrouw Willie. ,,Ik pak mijn matrozenboekje er wel even bij.’’

Passagiers

Eric en Sita Bergman uit Ermelo zijn bij het opstappunt in Harderwijk de eerste passagiers, met hun zoon Damian en schoondochter Rhodé Wolthaus. Ze vieren de verjaardag van Damian, die 22 jaar wordt. ,,We houden van rondvaarten,’’ vertellen Erik en Sita als ze koffie en taart voor hun neus hebben. De laatste jaren moesten we altijd uitwijken naar Elburg, dus we zijn blij dat Harderwijk weer een rondvaartboot heeft. Leuk dat er straks een boottour Harderwijk-Amsterdam komt.’’

Scootmobielen

In Ermelo stappen twee mensen met scootmobielen op en ook een groep passagiers met elektrische fietsen. De lift wordt onder een trap vandaan gehaald, waarna de scootmobielen het onderdek oprijden. De fietsen krijgen een plek aan de reling.