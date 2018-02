Kritiek op appartementen op plek Stadsdennenkerk in Harderwijk zwelt aan

Aquaduct Harderwijk nachtje dicht wegens plaatsing brug

31 januari Het Waterfront in Harderwijk wordt via een brug verbonden met het nieuwe parkeerterrein, dat momenteel wordt gerealiseerd naast de Lorentzhaven. In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 februari plaatst de gemeente alvast een brugdek over de provinciale weg N302, ter hoogte van het aquaduct.