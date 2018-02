Kritiek op nieuwe coffeeshop Harderwijk 'Dit was de kans om het anders te doen'

Alleen al omdat er niet genoeg parkeerruimte is had de nieuwe coffeeshop Columbus in de Harderwijkse Vijhestraat geen vergunning moeten krijgen, betogen omwonenden. En er is meer; een coffeeshop is immers geen restaurant.

Parkeren wordt een groot probleem, voorzien de bezwaarmakers, en daarmee ook de doorstroming van het verkeer. Het Kerkplein, waar leerlingen van de nabijgelegen basisschool spelen, ligt om de hoek. En formeel past een coffeeshop niet eens in Vijhestraat 3.

Bezwaarschriften

De Stentor meldde zaterdag dat vijf bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit van burgemeester Harm-Jan van Schaik van 14 december om een exploitatievergunning en gedoogverklaring te verlenen aan de Stichting Columbus.

Het klopt van geen kant, vindt Ronald de Weerd. Hij woont net om de hoek van de Vijhestraat en is een van de bezwaarmakers. In een uitgebreide brief van 7 februari somt zijn jurist de bezwaren op tegen vestiging van de coffeeshop in het voormalige restaurant Tommy's. Op die plek en in dat pand kán het eenvoudigweg niet, voert hij aan. Neem het bestemmingsplan. Het pand is bestemd voor lichte horeca, zoals een restaurant of eetcafé als Tommy's was. Een coffeeshop is een heel ander type horeca en past niet binnen de huidige bestemming, stelt hij.

Parkeerprobleem

Maar het meest praktische bezwaar is toch wel het parkeerprobleem. De Weerd voorziet dat cannabisklanten hun auto weer in de omliggende straten zetten, zoals voorheen ook bij coffeeshop Liberty. Want parkeerruimte is er nauwelijks.

Een handreiking van de gemeente is de aanleg van zes zogenoemde stop & go-plekken langs het Kerkplein. Klanten kunnen daar even de auto laten staan terwijl ze snel hun wiet kopen. De zes plekken zijn overigens ook bestemd voor ouders die hun kinderen naar de nabijgelegen basisschool brengen.

Volstrekt onvoldoende, meent De Weerd. En bovendien onhandig. Zodra er een auto staat blijft er weinig ruimte over voor elkaar tegemoetkomende auto's. En dat gaat volgens hem juist vaker voorkomen nu de gemeente de rijrichting in de Vijhestraat heeft omgedraaid. Auto's kunnen dit deel van de binnenstad niet meer via de boulevard verlaten en alles moet weer via het Kerkplein en de Smeepoortstraat de stad uit.

Schoolkinderen

De Weerd stelt verder vragen bij de afstand tussen de basisschool en de coffeeshop. Van deur tot deur is dat met 150 tot 170 meter ruim meer dan de voorgeschreven 100 meter. ,,Maar de kinderen spelen op het Kerkplein en dat ligt binnen die 100 meter, precies op de plek waar klanten van de coffeeshop rondhangen. Er is gewoon te weinig ruimte hier.''