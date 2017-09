Om ruimte te maken voor de uitbreiding van Hotel Van der Valk in Harderwijk, wordt 25.000 vierkante meter bosgrond langs de Leuvenumseweg verkocht aan de hotelketen. Dit voornemen van het college van burgemeester en wethouders is de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe in het verkeerde keelgat geschoten. Zij roept de gemeenteraad van Harderwijk op hier een stokje voor te steken.

,,Het desbetreffende bos ligt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwe'', schrijft de voorzitter het bestuur van de Vogelbeschermingswacht in de brief die is gericht aan alle raadsleden. ,,Die begrenzing is niet zomaar gekozen, maar indertijd vastgesteld op basis van de ecologische waarden. Rechterlijke uitspraken hebben dit in de afgelopen jaren maar liefst drie keer bevestigd, iedere keer als Van der Valk die begrenzing tevergeefs aanvocht om haar hotel te kunnen uitbreiden'.