Kroegen in Harderwijk mogen doordeweeks uurtje langer open

Nog geen einde aan slapeloze nachten door herrie A28

18:30 De herrie op de A28 houdt veel mensen in Harderwijk uit de slaap, maar na een jaar meten blijkt het verkeerslawaai alleen in de wijk Tweelingstad zo hard te zijn dat actie nodig is. Als Rijkswaterstaat het tenminste eens is met de uitslag.