Kun je nog veilig rijden? Gratis alcohol- en drugstest in in Harderwijk

Thomas (7) en zijn ouders uit Harderwijk een dagje uit de zorgen: ‘We moeten door, voor onze kinderen’

6 augustus Twee feestjes in een paar dagen tijd voor Thomas in Harderwijk. Zondag was hij jarig - Thomas is nu al 7 - en dinsdag is hij de hele dag met zijn ouders en twee zusjes fijn in Dierenpark Amersfoort, een bijzonder uitstapje met de organisatie Het Vergeten Kind.