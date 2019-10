Kun jij rondkomen van 55 euro in de week? Probeer het eens in Harderwijk

Hoe voelt het om als gezin rond te moeten komen van 55 euro per week en om elke dag keuzes te moeten maken? In de Week van de Armoede worden mensen uitgedaagd mee te denken met Ella en Dieter in Harderwijk. Een fiets kopen voor de kinderen of de kapotte wasmachine vervangen?

De deuren van het zogenoemde Beleefhuis in de wijk Zeebuurt in Harderwijk staan van maandag 14 tot en met vrijdag 25 oktober regelmatig open voor bezoek. Wie zich tevoren aanmeldt kan dan kennis maken met Ella en Dieter, die met hun kinderen Samantha en Jordi een fictief gezin vormen dat te maken heeft met armoede.

Slecht te herkennen

Het is een van de activiteiten van de PvdA Noordwest-Veluwe in de Week van de Armoede. Woensdag 16 oktober houdt de partij een thema-avond in het teken van het herkennen van armoede. ,,Want het wordt vaak slecht gesignaleerd’’, aldus mede-organisator Jan Albert Kram. ,,En veel mensen verbloemen het ook.’’

Acteurs van Theaterwerkplaats Harderwijk spelen drie herkenbare scénes: een gesprek op een basisschool met een leerling over een overblijfbijdrage die nog niet is betaald; een gezin dat bezig is met ‘ontspullen', omdat het past bij de moderne levensstijl en over een meisje van 14 dat goed voetbalt, maar toch zegt te willen stoppen.

Het publiek krijgt gelegenheid mee te praten over het signaleren van armoedeproblemen, onder leiding van oud-kamerlid en oud-partijvoorzitter Hans Spekman. Medewerkers van Stichting Leergeld en Meerinzicht zijn aanwezig met informatie over regelingen voor minima.

Schrijnend

Armoede is een groeiend probleem in Nederland, aldus Kram, ook in een welvarend gebied als de Noord-Veluwe. Ondanks dat het economische goed gaat met de regio leven er veel te veel mensen onder armoedegrens, stelt de PvdA. ,,Bijvoorbeeld het aantal huishoudens dat noodgedwongen gebruik moet maken van de Voedselbank is schrijnend.’’

Juist om mensen zelf te laten voelen wat het in de praktijk betekent om met weinig geld rond te moeten komen is het fictieve gezin bedacht, geïnspireerd op het beleefhuis in Zwolle waar bezoekers dilemma's kregen voorgelegd als wel of niet meebetalen aan een gezamenlijk cadeau voor een vriendin.

Geen vrij

Ook in het Beleefhuis aan de Zeestraat 30 wordt het bezoek uitgedaagd om keuzes te maken, zoals iemand in armoede voortdurend moet doen. ,,Van armoede kun je geen vrij nemen’’, stelt Kram. ,,Het gebrek aan geld beheerst je hele leven.’’