Kunnen we in Harderwijk de stad in op koopzondag?

Horeca valt over Den Herder Boulevard: 'Het moet Strandboulevard blijven'

26 oktober 'Onzinnig' en 'over the top'. Ondernemers aan de Harderwijkse boulevard zien niks in het idee om de vernieuwde straat om te dopen tot Eibert den Herderboulevard. ,,Het is Strandboulevard, en het moet Strandboulevard blijven."