Kunstkidz maakt muziek maken voor allerjongsten mogelijk

,,Ons huidige jeugdorkest Kunstbende begint bij een leeftijd van een jaar of elf. Voor de leeftijdsgroep eronder was er eigenlijk niks. Als je bijvoorbeeld in groep vijf zat, moest je nog een paar jaar wachten om een instrument te kunnen bespelen. We merkten dat er onder jongere kinderen behoorlijk animo was en daarom starten we donderdag met Kunstkidz", legt Alex Boonen van Kunst Na Arbeid uit.

De ondergrens van negen deelnemers is al bereikt en met zeker tien kinderen, 'maar misschien wel meer', start op 1 februari de eerste les in basisschool De Parel in Hierden. Eerst met ranja en koekjes om een half uur later de eerste stappen te zetten om geluid te krijgen uit een trompet of bugel. ,,Misschien ook een althoorn of een enkeling met een altsaxofoon", somt Boonen het beschikbare instrumentarium op.

Instrumenten

De instrumenten worden door de vereniging beschikbaar gesteld. ,,Dat doen we voor alle leden. Een enkeling heeft een eigen instrument, maar 95 procent van de ongeveer 60 leden maakt gebruik van een verenigingsinstrument. Al met al hebben we wel een inventaris van rond de twee ton. Het is belangrijk dat je een goed instrument hebt als je begint. Speelt het niet goed, dan knap je gelijk af."

Door kinderen op jongere leeftijd al op een speelse manier de muziek bij te brengen, hoopt Boonen dat de vereniging op de langere termijn ook levensvatbaar is. ,,Daarom investeren we om de jeugd binnen te halen. Dat doen we ook door leuke muziek te spelen en we zijn afgestapt van het oubollige karakter met traditionele uniformen. Marsen en taptoes spelen we nauwelijks. Het is een licht en vlot repertoire met ook voor de jongeren bekende muziek."

Acht lessen

De kinderen die zich aansluiten bij Kunstkidz hoeven geen ervaring te hebben en ook noten leren lezen hoort bij de lessen. Na acht lessen geven de nieuwbakken muzikantjes hun eerste optreden. ,,Dan kunnen ze een klein, heel eenvoudig stukje spelen. Maar voordat het zo ver is, moeten ze eerst proberen geluid uit een instrument te halen."

Kunstkidz is een samenwerking tussen Kunst Na Arbeid, Stichting Tact Muziek en Cultuurkust. De eerste les is donderdag 1 februari van 15.45 uur tot 16.45 uur in basisschool De Parel in Hierden. Deelname kost 63 euro en opgeven kan via de website van Cultuurkust.