Patiënten van het St Jansdal in Harderwijk, hoeven zich om de kwaliteit van de zorg niet druk te maken. Het ziekenhuis heeft de 'APK' voor zorginstellingen met glans gehaald. Dat blijkt uit het kwaliteitskeurmerk, de NIAZ-accreditatie, die dinsdag werd uitgereikt. Het keurmerk is vier jaar geldig.

In mei van dit jaar heeft een afvaardiging van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg een week lang meegekeken over de schouders van de medewerkers, diverse personeelsleden aan de tand gevoeld en patiënten bevraagd. ,,Dat was best spannend", weet St Jansdal woordvoerder Anneke Plette. ,,Natuurlijk weten de mensen wel dat ze goed werk leveren, maar als je daarbij op de vingers wordt gekeken, kun je daar wel zenuwachtig van worden."

Technologie

Het St Jansdal heeft voor 99,4 procent aan de normen voldaan, blijkt uit het rapport. Het onderzoeksteam was vooral onder de indruk van het medicatieproces waarbij technologie een grote rol speelt. ,,Onze ziekenhuisapotheek houdt met behulp van de computer continu bij of patiënten de juiste dosering medicijnen krijgen en of de gegeven medicatie ook bij elkaar kan worden gegeven. Ook maken wij gebruik van barcodes op losse medicijnen en injecties. Die kan de verpleegkundige scannen, waardoor zichtbaar wordt of het om de juiste medicatie gaat. Dit is in zo bijzonder dat we deze methode ook hebben ingestuurd voor een prijs van NIAZ", legt Plette uit.