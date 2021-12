Kwart van Harderwijk kan voorlopig niet meedoen met scheiden van afval, mogelijk uitstel nieuwe tarieven

De invoering van het nieuwe afvaltarief per 1 januari 2022 in Harderwijk - per grijze kliko of zak met restafval - is nog onzeker. In ruim een kwart van de huishoudens is goed scheiden van afval voorlopig nog niet mogelijk, omdat de daarvoor bestemde verzamelcontainers pas tegen de zomer worden geplaatst. Partijen pleiten voor uitstel.