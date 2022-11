Laatste drempel voor winterwonen op Verscholen Dorp is weg: bungaloweigenaren sturen VvE-bestuur de laan uit

Rechter haalt streep door verbod op verkoop recreatie­bun­ge­low in Harderwijk, ‘regels zijn erg ingewik­keld’

De strijd om het winterwonen op recreatiepark Het Verscholen Dorp in Harderwijk is nog niet ten einde, maar het bestuur van de eigenaarsvereniging leed wel een gevoelige nederlaag bij de rechtbank in Zupthen. Net op het moment dat het bestuur van plan is een procedure te starten tegen de gemeente. ,,In de kern is het heel eenvoudig.’’

27 september