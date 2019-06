Lammieke (45) uit Harderwijk voelt zich dankzij voetbal eindelijk geaccepteerd

‘Groene pareltje’ Rietmeen wil heel Harderwijk blij maken

5 juni Van een woeste leegte, naar een groene oase. Het is buurtbewoners van Stadsweiden en Drielanden in drie jaar tijd gelukt met het bijzondere project Ontmoetingstuin Rietmeen aan de Ouverturebaan. Een dorpshuis in de buitenlucht, aldus voorzitter Johan Peppelman, die met met trots en voldoening terugkijkt, maar beseft ook dat achteroverleunen geen optie is. ,,Dit project is nooit af.’’