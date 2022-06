Landelijke protestgroep heeft Harderwijk op de korrel en wil langs woningen Van der Wal en Dikkeboom

Nederland in Verzet, bekend van grote corona-protesten, kondigt een demonstratie aan in Harderwijk. De beweging van voorman Michel Reijinga wil vrijdag 1 juli om 19.00 uur een Walk of Freedom houden met vertrek vanaf de Boulevard. In een persbericht meldt Reijinga dat er ook langs de huizen van Christianne van der Wal en Norbert Dikkeboom wordt gelopen.

Of er toestemming komt voor de demonstratie is de vraag. ,,Wij hebben deze berichtgeving gezien’’, verwijst Elma Greven, woordvoerster van gemeente Harderwijk naar aankondigingen op social media. ,,We zijn samen met de politie in overleg en wachten eerst de aanvraag van de demonstratie af. Waar nodig bereiden wij ons samen met de politie voor.’’

Nederland in Verzet strijdt tegen ‘12 jaar wanbeleid’ van de verschillende kabinetten Rutte. Voorman Reijinga bracht tijdens de coronabeperkingen onder de noemer ‘koffie drinken’ enige duizenden protesterende mensen op de been. Later kwamen er onder de noemer Walk of Freedom protestmarsen door verschillende steden.

Bewuste keuze

De keuze voor Harderwijk is een bewuste, zo staat op de website van Nederland in Verzet: ,,Gemeente Harderwijk waar stikstof minister Christianne van der Wal woont. De oprijlaan die waarvan D66 heks Sigrid Kaag wil verbieden dat er nog boeren dan wel burgers het terrein van Christianne betreden. Hallo Christianne en Sigrid, het is openbare weg!’’

En verderop: ,,Harderwijk, ook de woonplaats van Norbert Dikkeboom die het nodig vond 22.000 handtekeningen tegen Willem Engel op te halen en voor liet komen. Norbert Dikkeboom die gisteren opriep mij, Michel Reijinga, te laten arresteren wegens opruiing. Voor alle zekerheid voegde hij een tag aan politie Nederland toe. Aandachtsvragers moet je juist geen aandacht geven maar voor Norbert maakte ik een uitzondering.’’

Reijinga benoemt verder dat Volkert van der Graaf ‘natuurlijk ook in de gemeente Harderwijk’ woont.