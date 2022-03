Landslide voor Harderwijk Anders; VVD, CU, CDA en D66 zijn de verliezers; winst voor Gemeentebelang

Uitslag verkiezingenHarderwijk Anders is met stip de grootste partij geworden in Harderwijk. Bijna een derde van de ruim 36.000 stemgerechtigden koos voor deze partij. Daarmee maakt HA een sprong van zes naar tenminste negen en mogelijk tien van de 29 zetels. ,,Dit hadden we niet durven hopen.’’ De VVD is de grote verliezer.

Waar de liberalen in 2018 nog 19 procent van de stemmen behaalde - net als Harderwijk Anders - is dat nu 12 procent. Dat kan leiden tot halvering van de fractie van zes naar drie zetels. De ChristenUnie is nu de tweede partij, met vier zetels (een daling van 17 naar 14 procent). Het CDA, de vierde coalitiegenoot raakt ook een zetel kwijt, van vier naar drie (12 naar 10 procent).

Twee wethouders

De uitslag en het enorme verschil met de ander partijen betekent volgens lijsttrekker Henk Vermeer van Harderwijk Anders dat zijn partij twee van de vier wethoudersposten zal claimen. De kandidaten daarvoor staan al klaar; Edwin Enklaar en Maarten Reckman.

Met welke twee partijen HA in zee gaat voor de nieuwe coalitie kan Vermeer nog niet aangeven. De ChristenUnie is weliswaar in grootte de tweede partij, maar er zijn volgens hem meer mogelijkheden.

Afvaldiscussie

De afvaldiscussie zal daarbij een belangrijke rol spelen. ,,Dat is de inzet geweest van onze campagne en daar willen we werk van maken. Het moet echt anders.’’ ChristenUnie en VVD stonden in die discussie lijnrecht tegenover Harderwijk Anders en CDA.

,,Dit hadden we niet durven hopen’’, zegt lijsttrekker Henk Vermeer. ,,We hadden als doelstelling tien zetels, ook om elkaar scherp te houden. Maar je bent ook een beetje bang dat je in je eigen bubbel zit. Dit is verbijsterend.’’

Verbijsterend, vindt Henk Vermeer. Nu op naar de coalitiebesprekingen, met twee wethouders.

In 2018 was het een nek-aan-nekrace met de VVD, die uiteindelijk nipt werd gewonnen door Harderwijk Anders. ,,We zijn ooit begonnen met twee zetels’’, zegt Gert Jan van Noort, een van die eerste twee raadsleden en de afgelopen acht jaar wethouder. Hij stopt nu. ,,Een mooi moment om het over te dragen.’’

Teleurstelling

Teleurstelling bij met name VVD en CDA. Winst voor Harderwijk Anders hadden lijsttrekkers Menno Doppenberg en Wilco Mazier wel verwacht, maar dit is voor beiden toch een grote klap. Mirjam Driest van de ChristenUnie zegt redelijk tevreden te zijn met de 14 procent, ook gezien de landelijke uitslagen waarin de partijen van de Haagse coalitie verlies lijden.

Blijdschap bij Gemeentebelang, naast HA de enige partij die winst behaald. In het midden lijsttrekker Bert Holleman, die in de raad gezelschap krijgt van Mark de Lange (tweede van rechts).

De lokalen doen het ook in Harderwijk juist goed. Naast HA is Gemeentebelang de enige andere partij die winst behaalt. Lijsttrekker Bert Holleman van Gemeentebelang is bijzonder ingenomen met de groei van 6 naar 9 procent. De eenmansfractie wordt in elk geval verdubbeld en komt met de verdeling van de restzetels mogelijk op drie zetels.

Zetelverlies

D66 maakt een omgekeerde beweging, van 9 naar 7 procent. Dat kost ze naar verwachting een van de drie zetels. De ChristenUnie zakt van vijf naar vier zetels en het CDA van vier naar drie.

De PvdA gaat van 7 naar 6 procent van de stemmen, maar behoudt naar verwachting de twee zetels. GroenLinks en SGP verliezen licht, maar kunnen doorgaan als eenpersoonsfracties. Nieuwkomer Heel Harderwijk kreeg onvoldoende stemmen voor een plek in de gemeenteraad.

Minder stemmers

Met een opkomst van 56 procent zijn er dit jaar minder stemmers in Harderwijk dan in 2018. Toen kwam 60 procent van de stemgerechtigden naar de stemlokalen. Maar burgemeester Harm-Jan van Schaik benadrukte dat het zeker in deze tijd van oorlog ‘een heel mooi resultaat is om de koers van de stad te bepalen'.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik opende de uitslagenavond in het stadhuis.

Met de grote verschuiving en verschillen zal de gemeenteraad volgens Van Schaik op zoek moeten naar een nieuw evenwicht. ,,Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij Harderwijk.’’

Vooraf was al bekend dat drie van de vier wethouders niet terugkeren; dat zijn Gert Jan van Noort (HA), Jeroen de Jong (CDA) en Bert van Bijsteren (VVD). Wethouder Marcel Companjen (CU) wil wel graag verder, maar dat is afhankelijk van de coalitie-onderhandelingen die nu worden opgestart door Harderwijk Anders.

