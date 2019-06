Landstede en Morgen College willen samen nieuwbouwen in Harderwijk

Vliegende start voor Stad als Podium Harderwijk

6:31 De eerste SaP-theaterkrant is uit, Stad als Podium heeft een fris bestuur en in september een eigen directeur, ofwel podiumbouwer. Met een programmering van van Happy Camperfestival tot Tineke Schouten en van Best of Britain tot tuinconcerten gaat Harderwijk een nieuwe culturele toekomst tegemoet.