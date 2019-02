Landstede Harderwijk start weer met schildersopleiding op verzoek van bedrijven

Als er genoeg aanmeldingen zijn, gaat Landstede Harderwijk vanaf volgend schooljaar weer een MBO-opleiding starten, zoals die vroeger ook bestond aan de MBO-school. Directeur Pim Hulsman van Landstede Harderwijk legt het uit: ,,Twee jaar geleden zijn we gestopt met de schildersopleiding, omdat er te weinig leerlingen waren. Nu hebben we het verzoek gekregen van een aantal schildersbedrijven in de regio, of we alsjeblieft de opleiding toch weer kunnen opnemen. Ik heb de bedrijven gevraagd garant te staan voor genoeg leerlingen. Als zich vóór 1 april minimaal 12 leerlingen aanmelden, starten wij de opleiding per 1 augustus.’’