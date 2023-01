Leegstaand pand in Harderwijk in lichterlaaie: rook trekt over woonwijk

Een felle uitslaande brand heeft afgelopen nacht een pand aan de Zandlaan in Harderwijk volledig in de as gelegd. De rook trok over de nabijgelegen woonwijk en er was aanvankelijk sprake van asbest dat zou zijn vrijgekomen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.