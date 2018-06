Leerkracht en leerlingen vast in lift bij basisschool Harderwijk

Extra meetpunt geluids­over­last Defqon.1 in gemeente Elburg

8:52 Om meer inzicht te krijgen in eventuele geluidsoverlast door het evenement Defqon.1 wordt een extra meetpunt ingericht in de gemeente Elburg. Het evenement wordt dit weekeinde gehouden in Biddinghuizen. Eerdere edities leidden tot veel klachten overgeluidsoverlast, vorig jaar uit met name Doornspijk.