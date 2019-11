Leerkrachten Harderwijk: Slob, kom over de brug!

Op veel scholen in de regio is het stil vandaag, maar zo niet vanmorgen op de A28 bij Harderwijk. Onder het motto ‘Slob, kom over de brug!’ voerden leerkrachten van basisscholen actie op de fietsbrug over de snelweg en dat leidde tot veel getoeter.

Directeur Maarten Hoekman van school Wolderweide glimt ervan. ,,Mooi he, het trekt in elk geval de aandacht.’’ En daar is het ze om te doen vandaag; duidelijk maken dat het zo niet langer kan in het onderwijs. Ook de recente toezegging van onderwijsminister Arie Slob voor extra - eenmalig - geld is niet genoeg.

Spandoeken

De actie op de fietsbrug wordt gevoerd door de leerkrachten van de drie katholieke basisscholen in Harderwijk; naast Wolderweide in de wijk Drielanden zijn dat Alphons Ariëns in de wijk Stadsweiden en de Dominicus Savio in de wijk Stadsdennen. Met hun spandoeken en enthousiast zwaaien lokken ze reacties uit van de honderden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die onder hen doorrijden en toeteren en met lichten knipperen.

,,We willen beter onderwijs en meer geld voor de leerkrachten’’, zegt Hoekman. ,,Het tekort aan leerkrachten is een wezenlijk probleem. Het komt steeds vaker voor dat klassen naar huis worden gestuurd.’’

Bijspringen

Het grootste probleem is als er mensen door ziekte of om andere reden uitvallen. ,,Dan zijn er gewoon geen leerkrachten om dat op te vangen. Wij lossen dat intern bijvoorbeeld op door parttimers extra in te zetten. Die springen dan bij, maar als je het hebt over verlichting van werkdruk is dat niet de bedoeling.’’

Volledig scherm Leerkrachten van de drie katholieke basisscholen in Harderwijk voeren actie op de fietsbrug. © Teake Dijkstra

Ook het idee van ouders voor de klas is wat hem betreft absoluut geen oplossing. ,,Ouders geven wel aan dat ze graag willen helpen, maar ze staan niet voor de klas. We staan voor goed onderwijs en er moeten gekwalificeerde mensen voor de groep staan.’’

Doorbetaald

Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland/Veluwe, met 28 basisscholen in onder andere Harderwijk, Putten, Nunspeet, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg en ’t Harde, ondersteunt de acties op hun scholen, vanuit het idee dat de maatschappelijke opdracht niet goed kan worden uitgevoerd. De leerkrachten van de stichting worden doorbetaald tijdens de actiedag.

Voor het ‘bezetten’ van de fietsbrug is vooraf overlegd met de gemeente. Aan beide kanten van de fietsbrug stonden handhavers, de politie nam een kijkje, de brug moest open blijven voor fietsers en voetgangers en per rijrichting mocht maximaal één spandoek worden opgehangen om het wegverkeer op de A28 niet al te zeer af te leiden.