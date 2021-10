Leerlingen van groep 2 en 3 van basisschool de Rank in Harderwijk krijgen les over brandveiligheid

Burgemeester Harm-Jan van Schaik werd vergezeld door mascotte Smokey de Rookmelder. Samen overhandigden ze het lespakket Brandweer op School aan de lerares en de kinderen. Burgemeester Van Schaik: ,,Als je kinderen al vroeg leert hoe een brand voorkomen kan worden en wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt, kunnen we onze brandveiligheid in de toekomst verder vergroten.’’ Het lespakket Brandweer op School is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot 8 in het basisonderwijs.

Brandweer Advies Box

Ouders die advies willen over brandveiligheid, kunnen hiervoor terecht bij de Brandweer Advies Box. Deze mobiele unit staat binnenkort op verschillende plekken in de gemeente Harderwijk.

Bezoekers kunnen een gratis persoonlijk advies over hun woonsituatie krijgen van een brandweerexpert. Dit advies is gebaseerd op het ‘Risicoprofiel Brandweer’; een innovatief hulpmiddel waarin de risico’s van gebouwen op basis van data in kaart zijn gebracht. Met hulp van virtual reality is het mogelijk de gevolgen van verschillende brandscenario’s te ervaren. Waar en wanneer de Brandweer Advies Box te bezoeken is, wordt via de gemeente bekendgemaakt.