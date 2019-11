Les krijgen met virtual reality is de toekomst op school, Veiligheidsacademie Harderwijk loopt voorop

Repair Café Harderwijk helpt senior de winter door

15 november Klapperende wieltjes, wiebelende zitjes, haperende of zelfs falende remmen. Het kwam allemaal voorbij in de ‘special’ die het Repair Café Harderwijk vrijdagochtend hield in wijkontmoetingscentrum De Aanleg. Een heuse APK voor rolstoelen en rollators, zodat de broze eigenaren veilig de winterse wegen op kunnen.