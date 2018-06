Leven na de dood: Stellerzeeleeuw geboren in Dolfinarium

Wethouder Pieter Teeninga in Harderwijk vertrekt; politiek tussen afleiding en ambitie

12:17 In 2007 maakte Pieter Teeninga de overstap van het bedrijfsleven naar het wethouderschap in Harderwijk. Hij vond het 'echt fantastisch'. Toch is het tijd voor heel wat anders, vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika.