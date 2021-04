Levensgevaarlijke streken op fietspad in Harderwijk

Spoedtest­win­kels duiken overal op in steden in Oost-Nederland: ‘Ideaal dat dit zo kan’

19 april Als je wilt uitsluiten dat je corona hebt, moet je een test doen. Maar als je snel wilt zijn, of naar het buitenland moet, zoek je naar een oplossing waarmee je ook kunt bewíjzen dat je geen corona hebt. In de Deventer binnenstad is een week geleden een winkel van Spoedtest.nl geopend. In Harderwijk, Zwolle en Apeldoorn gingen al eerder teststraten van dezelfde eigenaar open. En ze worden steeds drukker.