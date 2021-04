Licht op rood voor woontoren Randmeer; Harderwijk komt met eigen variant, met meer groen

En plons! Weer gaat een auto kop­je-on­der aan de Ba­zuindreef in Harderwijk. ‘Toch maar een hekje?’

15 april Auto te water. Alweer! Want het was onlangs niet de eerste keer dat een auto de vijver in rolde aan de Bazuindreef in Harderwijk, weten bewoners te vertellen. Het was voor de vijfde keer prijs in twintig jaar. Ze waarschuwen elkaar en de visite nog eens extra: zet de auto op de handrem! Een hekje is geen gek idee, vinden ze.