Liefhebbers voor plekje op Noordereiland hebben nog één laatste kans

video Podiumspek­ta­kel Harderwijk: paarden, valken, een heks en een zoen in openlucht­voor­stel­ling

13 juni Schipbreuk, een dreigende heksenverbranding, briesende paarden, vliegende valken en andere opwinding begin juli is te zien op het derde Podiumspektakel Harderwijk; drie grote theatervoorstellingen in de openlucht in de oude binnenstad.