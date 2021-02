Ligt er straks kokosbrood uit Harderwijk in de Belgische, Franse en Duitse supermarkten?

Harderwijk verliest icoon: pa­ling-goe­roe en vishande­laar Dries van den Berg (64) overleden

28 januari Harderwijk is een icoon verloren. Dries van den Berg, die in zijn stad - en ver daarbuiten - vooral bekendheid genoot als eigenaar van de gelijknamige palingrokerij en vishandel, is gisteravond overleden aan een hartstilstand. De Harderwijker is 64 jaar geworden.