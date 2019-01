‘Lijk’ op straat in Harderwijk blijkt enorme knuffelhaai

update Lucelle Deneer van Groeven­beek uit Ermelo is Leraar van het Jaar 2019

26 januari De Harderwijkse Lucelle Deneer, docent maatschappijleer op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, is ‘Leraar van het jaar 2018-2019' in de categorie voortgezet onderwijs geworden. Dat is zojuist bekend gemaakt door onderwijsminister Arie Slob. Deneer is docent maatschappijleer op de afdeling vmbo. De uitslag is bekend gemaakt op de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht.