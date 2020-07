Lily (65) krijgt de middelvinger van hardrijders in Harderwijk: ‘Kijk, daar scheurt weer één voorbij’

Mondkapje ook toegestaan voor mensen zonder corona­klach­ten in ziekenhui­zen Harderwijk en Lelystad

28 juli Patiënten en bezoekers van het St Jansdal ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Harderwijk en Lelystad, mogen voortaan zelf bepalen of zij een mondkapje dragen. Dus ook als zij niet kampen met coronaklachten. Het beleid is aangepast na opmerkingen van patiënten, meldt het ziekenhuis in een persbericht.