De Harderwijkse zangeres Spaander ondergaat momenteel een chemokuur voor een teruggekeerde tumor. De opbrengst van de avond is voor de kankerbestrijding. In het bijzonder voor de Stichting Lymph&Co van Bernhard van Oranje. Deze stichting financiert onderzoek naar lymfeklierkanker.

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is tien euro. Kinderen tot en met twaalf jaar netalen de helft. Kaartverkoop via Diana Pul, 0342-412602 of info@jdpul.nl, bij de koorleden of 's avonds bij de kerk.