Lockdown of niet, commissaris Berends houdt woord en opent restaurant in Harderwijk

Mogelijk een uitzonde­ring voor Gelderse theaters op coronavoor­schrift van maximaal 30 personen

29 september Voor alle theaters in de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland wordt de komende dagen bekeken of ze in aanmerking komen voor een ontheffing op de nieuwe noodverordening, waarin staat dat er slechts maximaal 39 personen tegelijk aanwezig mogen zijn in een zaal.