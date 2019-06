Maakt Harderwijk kans op meedoen aan de landelijke wietproef?

video Drie weken na fietscros­scrash ziet Hierdense Ruby Huisman deelname aan WK BMX al weer zitten

16 juni Een harde val tijdens de wereldbeker BMX in Frankrijk drie weken geleden. Breuken in haar gezicht, inwendige verwondingen, vijf dagen bivakkeerde fietscrosser Ruby Huisman uit Hierden op de intensive care in Frankrijk. Maar niets lijkt haar eronder te kunnen krijgen. Ze wil eind juli 'gewoon’ op het WK in het Belgische Zolder staan. Als deelneemster. ‘Ik ben een positief ingesteld mens’.