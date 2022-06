Maakt Harderwijk zich op voor een stinkzomer? ‘Stop direct met variabele afvaltarieven’

Harderwijk­se afvalsoap duurt voort: gemeente­raad ruziet over openings­tij­den milieupark

De Harderwijkse afvalsoap duurt voort. De ene helft van de gemeenteraad wil dat het milieupark per 1 april vaker is geopend. De andere helft wil eerst weten wat verruiming van de openingstijden betekent voor de financiën. Intussen probeert een partij het nieuwe afvalbeleid in z’n geheel de nek om te draaien.

21 februari