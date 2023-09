Maarten en Robin gefrustreerd, N302 bij Harderwijk ligt er wéér dagen uit: ‘Al vijftig annuleringen gekregen’

Losloopver­bod voor honden op heide ‘vanzelf­spre­kend’ voor eigenaren: ‘Willen geen verstoring van natuur’

Eerlijk gezegd, ze wisten niet eens dat ze hun hond Max op de Ermelosche heide vóór acht uur 's ochtends en na vier in de middag vrij over de heide mochten laten rennen. Verbaasd als Inge en Pim Spetter zijn. Dat de gemeente Ermelo plannen voorbereidt om honden nooit meer vrij te laten rondrennen op deze heide is hen dan ook om het even. ,,Wij houden Max altijd aan de lijn.”