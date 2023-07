Man (26) uit Zeewolde beroofd en mishandeld door groep in Harderwijk

derde divisie Avonturier Sam Crowther strijkt na een jaar Luxemburg neer bij DVS’33: ‘We willen meedraaien om de bovenste plaatsen’

Na een seizoen in de hoogste divisie van Luxemburg bij Victoria Rosport is Sam Crowther terug in Nederland. De spits met Groningse roots wil DVS’33 komend seizoen aan doelpunten helpen. Dat lukt nog niet in de oefenwedstrijd tegen Jong Sparta Rotterdam (1-3).