Man (55) uit Harderwijk zag misbruik 4-jarige als ‘geborgenheid’

Balen om bezwaren in Harderwijk tegen noodopvang asielzoe­kers; de buffer in cijfers

21 april Het asielzoekerscentrum blijft nog vijf jaar in Harderwijk, tot de zomer van 2026. Zoveel is zeker. De vraag was de afgelopen tijd of er maximaal vijfhonderd mensen terecht kunnen of dat achthonderd in geval van nood ook mogelijk is, zoals het COA graag wil. Donderdag beslist de gemeenteraad daarover. De buffer in cijfers.