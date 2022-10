Man (72) op fiets overleden bij aanrijding met auto in Harderwijk

Inwoners van de wijk Stadsden­nen in Harderwijk kunnen tegels ruilen voor een plant of tegoedbon

Tuinen groener maken. Dat is het doel van de tegelactie in de wijk Stadsdennen. Inwoners van de Harderwijkse wijk die op zaterdag 15 oktober één of meerdere tegels inleveren ontvangen hiervoor een tuinplantje of een tegoedbon.

5 oktober