Man in Harderwijk klimt op dak van schuur om celstraf te vermijden

Hij had nog een gevangenisstraf open staan, hoorde de politie zijn naam zeggen en vluchtte... naar het dak van de tuinschuur. Daar werd een man in Harderwijk opgewacht door een agent.

De man moest nog negen dagen brommen vanwege openlijke geweldpleging, maar kon daar geen tijd voor vinden. Hij had het, naar eigen zeggen, ‘te druk met werk’. En dus stond dinsdagavond de politie op de stoep. ,,Meneer had geen vaste verblijfplaats, dus we brachten een bezoekje aan het laatst bekende adres”, zegt een wijkagent. De gezochte man bleek in huis te zijn, want niet veel later sprintte hij door de achterdeur naar buiten.

De tuin was omheind. ,,Hij had twee vluchtroutes: over de schutting of via het dak van de schuur.” De man koos voor de laatste optie en klom langs het tuingebouwtje omhoog. ,,Dat had niet veel zin, want onderaan stond ik op hem te wachten”, vertelt de wijkagent. En dus werd de schuurklimmer meegenomen om zijn resterende straf uit te zitten.

Zelfmeldplicht

De politie maakt vaak mee dat mensen met een openstaande straf vluchten. ,,Daarom zorgen we er altijd voor dat we de omgeving ‘afsluiten’; alle mogelijke ontsnapwegen worden dan geblokkeerd door een agent.”

Veruit de meeste mensen weten dat ze nog een bepaalde periode de gevangenis in moeten, maar dat is niet altijd het geval. Het CJIB bepaalt of iemand zich zelf mag melden bij een gevangenis en stuurt daarover per post een oproep. Maar wie geen vast inschrijfadres heeft, ontvangt de brief niet altijd. Verstrijkt de zelfmeldingsdatum, dan mag de politie iemand ophalen met een aanhoudingsbevel.