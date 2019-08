Man met ‘matras, kussen en vuilniszakken’ valt oude mensen lastig in Harderwijk

Adri (58) uit Harderwijk krijgt mantelzorg van Olcay in nieuw tv-programma: ‘Mijn voorwaarde was een lekker wijf’

15:15 Een gewapende bende in Nairobi schoot meerdere kogels in zijn lijf. Sindsdien is Adri de Visser uit Harderwijk grotendeels verlamd. Op 7 oktober staat hij samen met zijn vrouw Regine in de schijnwerpers van het nieuwe televisieprogramma ‘Zorg uit handen’ van Omroep Max. Olcay Gulsen is zijn verzorgster. ,,De volgende keer mag Eva Jinek komen.’’