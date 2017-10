Man ontkent inrijden op verkeersregelaar in Harderwijk

Dat was echter niet zonder gevolgen. Een verkeersregelaar werd door de bus van de koerier geschampt. En heeft nu nog altijd last van haar enkel. Dinsdag moest M. zich verantwoorden voor zijn actie bij de Zutphense politierechter. Maar hier deed hij alsof zijn neus bloedde.

Busbaan

Volgens hem mocht hij van een verkeersregelaar doorrijden via de busbaan. ‘Ik was die dag aan het werk als koerier en nam de rotonde linksom, zoals de bussen ook deden. Dat mocht van die man. Ik heb verder niemand gezien of geraakt. Pas later zag ik in mijn spiegel een vrouw achter mij aanrennen en vallen.’