Man opgepakt na kopstoot in café in Harderwijk

De Mezen scoren het eerst met rookvrij sportpark

16 maart Onbezorgd een saffie opsteken langs de lijn bij de voetbal-, hockey- of tennisclub? Dikke kans dat dat binnen enkele jaren taboe is in Harderwijk en omstreken. Steeds meer verenigingen broeden op maatregelen om de sigaret (deels) uit te bannen, met hockeyclub De Mezen in de absolute frontlinie. Als eerste club van Harderwijk is die helemaal rookvrij. Tijd voor een (rookvrij) feestje, met als hoofdgast de staatssecretaris.