Man schopt agent in gezicht achter stuur van politieauto in Harderwijk

Harderwijk loopt tegen grenzen aan: ‘ruimte om stad uit te breiden is beperkt’

6:30 Na de Tweede Wereldoorlog is Harderwijk in rap tempo uitgebreid. Praktisch elk decennium kwam er een nieuwe woonwijk bij. Maar na ruim zeventig jaar constante groei, begint de stad tegen haar grenzen aan te lopen. Ruimte om verder uit te breiden is beperkt. Het Waterfront is waarschijnlijk dan ook de laatste mega-woonwijk van Harderwijk.